С начала года в Екатеринбурге произошло 50 ДТП с выездом на встречку: пять человек погибли

С начала года в уральской столице произошло уже 50 аварий на «встречке». Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня стартовал профилактический рейд «Безопасная дорога» - по пресечению выездов на встречную полосу. С начала года в уральской столице произошло уже 50 аварий на «встречке».

Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в авариях, в которых один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, с начала 2021 года в уральской столице погибли пять человек, ещё 100 получили травмы.

По сравнению с прошлым годом число таких ДТП выросло на 2%. Всего же за 2021 год в Екатеринбурге инспекторами ГИБДД выявлено более 1600 нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Для профилактики подобных нарушений, с 9 января в Екатеринбурге стартует областное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

С сегодняшнего дня наряды ДПС будут приближены к очагам аварийности – к тем местам, где ранее уже были зарегистрированы аварии, произошедшие в результате выезда на встречку. Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» продлиться до 12 января.

Напомним, ранее сообщалось, что за первую половину новогодних каникул сотрудники ГИБДД Свердловской области пресекли 600 грубых нарушений Правил дорожного движения. В том числе, инспекторы поймали 289 пьяных водителей.