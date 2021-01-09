С 1 марта в России начнут аннулировать диагностические карты машин, не прошедших ТО

В России ужесточат правила прохождения техосмотра для автомобилистов. Фото: Павел Ворожцов

В России ужесточат правила прохождения техосмотра для автомобилистов. С 1 марта МВД начнёт аннулировать диагностические карты не прошедших техосмотр машин.

Как сообщает ТАСС, такие нововведения предусмотрены новой редакцией федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Согласно новым правилам, диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр или при проведении которого были выявлены несоответствия, аннулируется органом государственного контроля.

При этом, отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра. Оператора техосмотра, выдавший карту без ТО, привлекут к административной ответственности по ст. 14.4.1 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств").

Изменения вступят в силу с 1 марта. С этой же даты заработает и единая автоматизированная система технического осмотра автомобилей.

Оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО.

Оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр. По желанию, диагностическую карту можно будет получить и в бумажном виде.

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