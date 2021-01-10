В России ввели новый штраф для водителей

С сегодняшнего дня наказание предусмотрено за неоплаченный проезд по платным дорогам. Фото: Алексей Кунилов

В России ввели новый штраф для автомобилистов. С 10 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, с сегодняшнего дня наказание предусмотрено за неоплаченный проезд по платным дорогам. Для владельцев легковых автомобилей штраф составит 1,5 тысячи рублей, а для водителей грузовиков и автобусов - 5 тысяч.

Фиксировать нарушение будут автоматические комплексы фотовидеофиксации, а сами штрафы выпишет Ространснадзор.

Проезд можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. Если за это период оплата не произведена – будет выписан штраф. При этом, с момента вынесения постановления, у воителей будет ещё 20 дней на оплату. При своевременной оплате, штраф будет аннулирован.

Добавим, что если средства фото- и видеофиксации зафиксируют несколько нарушений за сутки, то за второй и последующие случаи водителя привлекать к ответственности не будут.