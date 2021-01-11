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Общество / Авто и транспорт
11 января 2021, 11:19

До конца января россияне смогут ездить в поездах со скидкой 50%

поезд зимой

Скидка распространяется на билеты, оформленные не позднее 18 января. Фото: Владимир Мартьянов.

До конца января пассажиры смогут путешествовать поездами по России со скидкой 50%. Она будет распространяться на билеты, оформленные не позднее 18 января.

Купить за полцены можно билеты на верхние места в вагонах купе более 200 поездов. Среди них поезда из Екатеринбурга в Новороссийск, Санкт-Петербург, Кисловодск, Соликамск, Устье-Аху, Оренбург, Приобье и в обратных направлениях. Период отправления - с 12 по 31 января.

Полный перечень маршрутов, участвующих в акции, опубликован на сайте РЖД.

Напомним, ранее "Областная газета" писала о том, что в первом квартале 2021 года россияне смогут совершать поездки в плацкартных вагонах поездов со скидкой 40%.

Областная газета Свердловской области

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