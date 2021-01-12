Темы дня

Общество / Авто и транспорт
12 января 2021, 09:15

Екатеринбург снова скован пробками

пробки зимой

В Екатеринбурге второе утро подряд образуются пробки. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге второе утро подряд из-за мороза и снегопада образуются пробки. Дорожная обстановка в городе сейчас оценивается в 8 баллов.

Наиболее сильные заторы возникли на Гурзуфской (от Посадской до Московской), Татищева (от Пирогова до Репина), Ленина (от Репина до Сакко и Ванцетти), Челюскинцев (от Октябрьской Революции до переулка Красного).

Также водители испытвают сложности с проездом на улице Куйбышева, Малышева, Фурманова, Машинной, Высоцкого, Халтурина, Черепанова, Пехотинцев, Автомагистральной, Машиностроителей.

На въездах в город тоже образовались заторы: автомобилисты стоят на Кольцовском тракте, Егоршинском подходе и развязке у концерна "Калина".

Ситуация на дорогах осложняется многочисленными ДТП. Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, аварии зафиксированы на Кольцовском тракте, в переулке Базовый, на Объездной дороге, на Карла Либкнехта у УрГАХУ, на перекрёстке Луначарского - Шевченко и на других участках.

Фото: Яндекс.Карта

Напомним, вчера, в первый рабочий день года, столица Урала тоже встала в пробки из-за плохо очищенных от снега дорог.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.01.2021, 09:15 / Общество
Екатеринбург снова скован пробками
12.01.2021, 09:00 / Общество
Владимир Якушев провёл встречу с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением
12.01.2021, 08:25 / Общество
В Екатеринбурге выявили уже более 34 тысяч заболевших коронавирусом
12.01.2021, 08:18 / Общество
В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке погибли 8 человек
12.01.2021, 07:15 / Общество
В Екатеринбурге ночью эвакуировали 90 человек из дома на Рассветной