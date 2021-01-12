Екатеринбург снова скован пробками

В Екатеринбурге второе утро подряд образуются пробки. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге второе утро подряд из-за мороза и снегопада образуются пробки. Дорожная обстановка в городе сейчас оценивается в 8 баллов.

Наиболее сильные заторы возникли на Гурзуфской (от Посадской до Московской), Татищева (от Пирогова до Репина), Ленина (от Репина до Сакко и Ванцетти), Челюскинцев (от Октябрьской Революции до переулка Красного).

Также водители испытвают сложности с проездом на улице Куйбышева, Малышева, Фурманова, Машинной, Высоцкого, Халтурина, Черепанова, Пехотинцев, Автомагистральной, Машиностроителей.

На въездах в город тоже образовались заторы: автомобилисты стоят на Кольцовском тракте, Егоршинском подходе и развязке у концерна "Калина".

Ситуация на дорогах осложняется многочисленными ДТП. Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, аварии зафиксированы на Кольцовском тракте, в переулке Базовый, на Объездной дороге, на Карла Либкнехта у УрГАХУ, на перекрёстке Луначарского - Шевченко и на других участках.

Фото: Яндекс.Карта

Напомним, вчера, в первый рабочий день года, столица Урала тоже встала в пробки из-за плохо очищенных от снега дорог.