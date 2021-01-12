В прошедшие новогодние каникулы россияне заметно реже путешествовали поездами

31 декабря в путешествие отправились свыше 144,5 тыс. человек. Фото: Владимир Мартьянов.

С 25 декабря по 10 января россияне совершили более 3,6 млн поездок в поездах дальнего следования. Это в 1,6 раза меньше, чем в новогодние каникулы прошлого года.

Как сообщает пресс-служба РЖД, больше всего пассажиров было перевезено 29 и 30 декабря 2020 года. Пик отправления в обратном направлении пришелся на 8 января 2021 года.

31 декабря в путешествие отправились свыше 144,5 тыс. человек. Из них 42,2 тыс. пассажиров встретили Новый год в пути.

Самыми популярными у пассажиров стали маршруты Москва – Липецк, Омск – Владивосток и Москва – Пенза.

На период праздников было назначено почти 700 дополнительных рейсов, в том числе из Екатеринбурга. Для сравнения: годом ранее на новогодние каникулы назначали почти 1,5 тыс. дополнительных рейсов.

Напомним, снижение пассажирских перевозок на РЖД наблюдается с начала пандемии коронавируса. Как сообщала ранее "Областная газета", за январь-ноябрь 2020 года билеты на железнодорожный транспорт приобрели 795,8 млн россиян, что на 27,5% меньше, чем за тот же период 2019 года. На дальние поездки в условиях пандемии решились только 62,5 млн граждан.

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