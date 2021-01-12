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Общество / Авто и транспорт
12 января 2021, 16:22

На СвЖД начали курсировать новые поезда

"Орлан"

С 10 января рельсовый автобус РА-3 "Орлан" начал обслуживать направление Шарташ - Егоршино - Алапаевск. Фото: пресс-служба АО "СПК"

На Свердловскую железную дорогу вышли новые поезда "Орлан". Они заменили старые электрички.

С 10 января рельсовый автобус РА-3 "Орлан" начал обслуживать рейс Шарташ - Егоршино - Алапаевск отправлением ежедневно в 7:22 со станции Шарташ и в 16:24 - из Алапаевска. По воскресениям поезда курсируют сдвоеным составом (с четырьмя секциями), а в остальные дни - в двухсекционном исполнении.

15 января новый подвижной состав начнёт ездить по маршруту Екатеринбург - Верхний Уфалей. Рейс будет выполняться раз в неделю - по пятницам. Время отправления из Екатеринбурга - 10:05, из Верхнего Уфалея - в 14:25, сообщает пресс-служба АО "Свердловская пригородная компания".

Фото: пресс-служба ОА "СПК"

Напомним, в конце 2020 года на СвЖД поступили рельсовые автобусы модели РА-3. Также в парке СвЖД имеется несколько рельсовых автобусов моделей РА-1 и РА-2. Они используются на пригородных маршрутах с небольшим пассажиропотоком.

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Областная газета Свердловской области

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