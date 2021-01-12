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Общество / Авто и транспорт
12 января 2021, 17:22

Мэр Нижнего Тагила пообещал восстановить трамвайное движение в городе в ближайшие часы

Трамвай

Движение трамваев было остановлено на маршрутах №3, 12 и 15. Фото: Галина Соловьёва.

В Нижнем Тагиле по причине выхода из строя трансформатора на подстанции, расположенной на улице Челюскинцев, остановилось движение по трём трамвайным маршрутам. Мэр города Владислав Пинаев пообещал решить проблему в течение ближайших часов.

На место нештатной ситуации по поручению мэра выехал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Он занимается координацией действий служб, направленных на восстановление движения трамваев по маршрутам №3, 12 и 15. Проблему обещают решить к 18:00.

"У нас впервые произошла такая ситуация. После выхода из строя трансформатора при перераспределении нагрузки, предположительно, из-за изношенности сети и низкой температуры воздуха, были повреждены кабели в районе подстанции на проспекте Мира", — пояснил директор МУП "Тагильский трамвай" Игорь Темнов, добавив, что движение было организовано через Приречный микрорайон и улицу Быкова.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, у предприятия имелся запасной трансформатор, на который заменили аппарат, вышедший из строя. После этого движение в центральной части города остановили ещё раз, чтобы вернуться к стандартной схеме электроснабжения.

"Остаётся без напряжения участок возле подстанции на проспекте Мира, где проходит маршрут №3. В течение двух часов замена сгоревших кабелей здесь должна быть завершена, после чего движение электротранспорта восстановим в полном объёме", — заявил Егор Копысов.

Областная газета Свердловской области

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