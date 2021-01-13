Россиянам предоставили скидки на проезд в поездах в феврале и марте

Акция действует при покупке билетов в плацкартные вагоны. Фото: Владимир Мартьянов.

В течение двух месяцев - февраля и марта - россияне смогут путешествовать поездами по стране со скидкой 30%. Приобрести билеты по акции можно будет начиная с 14 января.

Как сообщает пресс-служба РЖД, акция действует при покупке билетов на верхние места №34, 36 и 38 плацкартных вагонов поездов формирования АО "ФПК".

Чтобы получить скидку, важно приобрести билеты за 5 дней до даты отправления поезда.

Напомним, С 1 января по 31 марта 2021 года россияне смогут ездить в плацкартных вагонах поездов со скидкой 40%, правда, в этой акции участвуют только 12 поездов.