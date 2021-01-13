В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли семье с младенцем, застрявшей в мороз на трассе

Сотрудники ГИБДД не дали молодой семье замёрзнуть на трассе. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловские сотрудники ГИБДД помогли молодой семье не замёрзнуть на трассе. У водителя сломался автомобиль, в котором находились его супруга и восьмимесячный ребёнок.

Как сообщили в Управлении ГИБДДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошёл в вечернее время. Наряд ДПС ОГИБДД Каменска-Уральского в составе командира роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы капитана полиции Антона Соломина и командира взвода старшего лейтенанта полиции Александра Чичканова заметил на подъезде к деревне Щербакова стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией. Автоинспекторы подъехали к машине, чтобы предложить водителю помощь.

Тот рассказал им, что вместе с семьёй ехал из Екатеринбурга домой, но его машина сломалась, двигатель не заводился. Мужчине пришлось вызвать эвакуатор.

Поскольку на улице стоял двадцатиградусный мороз, сотрудники ГИБДД решили довезти маму с младенцем до дома. Они переставили детское автокресло в патрульный автомобиль, посадили в него ребёнка и отвезли его вместе с мамой до их места жительства. После этого инспекторы вернулись к неисправному автомобилю, чтобы убедиться, что водителю оказали помощь в буксировке транспортного средства.

Напомним, в конце прошлого года инспекторы ГИБДД помогли водителю, у автомобиля которого по пути из Ивделя в Верхотурье отказало сцепление, а в начале этого года помощь потребовалась семье из Татарстана, которая ехала к родственникам в село Чубаровское Ирбитского района и на своей машине застряла в снегу на обочине.