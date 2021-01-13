В Ревде ввели дополнительный рейс городского автобуса для пассажиров "Ласточки"

Новый рейс введён для пассажиров "Ласточки" до Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов.

В Ревде в расписание автобуса, связывающего центр города с железнодорожным вокзалом, добавили новый рейс. Он введён для удобства пассажиров новой "Ласточки".

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, дополнительный автобус №2/9 отправляется от автостанции в 6:55. На железнодорожый вокзал он прибывает в 7:10, как раз ко времени отправления электропоезда "Ласточка" до Екатеринбурга (№7042 сообщением Ревда – Шарташ) - 7:22.

Для тех, кто, наоборот, приезжает на "Ласточке" в Ревду, тоже предусмотрен дополнительный автобус. Пригородный поезд (№7041 Шарташ – Ревда) прибывает на станцию в 18:55, а уже в 19:00 автобус готов доставить пассажиров до центра города.

Автобус следует по маршруту с остановками: "Привокзальная", "Ленина", "Цветников", "Горького", "Почта", "Юбилейный", "Автостанция", "пос. Южный", "РЗМИ" и "Вершина".

Напомним, с 10 января на направлении Шарташ - Ревда начали курсировать скоростные электропоезда "Ласточка". Стоимость проезда составляет 163 рубля, для школьников и студентов - 81,5 рубля.