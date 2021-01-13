На российских дорогах появятся новые знаки установки камер фотовидеофиксации

Сейчас информация о местах установки камер размещена в интернет-сервисах и на сайте ГИБДД. Фото: Алексей Кунилов.

С 1 марта текущего года на дорогах России появятся новые знаки «Фотовидеофиксация», которые будут использоваться для обозначения мест установки камер. Соответствующее постановление федерального правительства вступило в силу в начале года.

Стационарные дорожные камеры маркировали и раньше. Специальные таблички можно было встретить на железнодорожных переездах, перекрёстках со светофорами, в жилых зонах, в зонах ограничения скорости движения, на участках, где запрещены повороты, развороты, обгон и остановка. В прошлом году на дорогах региона таблички с камерой на белом фоне установили и перед передвижными комплексами фиксации нарушений. С 1 сентября упоминание о них будет исключено из ПДД в связи с установкой новых.

Новый знак «Фотовидеофиксация» будут размещать как в населённых пунктах, так и за их пределами. Вне территории городов и других поселений – на расстоянии 150–300 метров от места, где находится стационарная или передвижная дорожная камера. На их территории – вместе со знаком «Начало населённого пункта». При необходимости знак «Фотовидеофиксация» могут дополнять табличками с данными о расстоянии от знака до начала опасного участка дороги.

Всего, как рассказали «Облгазете» в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в регионе установлен 351 комплекс фотовидеофиксации нарушений (в их числе 49 стационарных комплексов, которые появились в прошлом году). Если говорить о доле нестационарных дорожных камер, их в общем объёме чуть более 40 процентов – на дорогах Среднего Урала установлены 153 передвижные и 4 мобильные установки. В ведомстве отмечают, что камеры играют большую роль в обеспечении безопасности дорожного движения.

— Мы видим, что в местах, где работают камеры, аварийность снижается минимум на 10–12 процентов, – объяснил Дмитрий Кузнецов – начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Добавим, требование перестать «скрывать и прятать» камеры на дорогах прозвучало летом 2019 года от Президента РФ Владимира Путина. На заседании Госсовета он акцентировал внимание на то, что в первую очередь комплексы фиксации должны устанавливаться для снижения аварийности на дорогах, а не для коммерческих целей. В конце 2019 года депутаты Госдумы заявляли о разработке законопроекта, который должен был упорядочить систему расстановки камер на дорогах. Весной 2020 года стало известно о планах МВД России поменять подход к обозначению дорожных камер.

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