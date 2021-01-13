В Екатеринбурге подсчитали водителей, оставшихся без прав за проезд на красный в 2020 году

В прошло году из-за проезда на красный произошло 58 аварий, в которых три человека погибли. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге за год несколько десятков водителей лишены права управления транспортными средствами за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. В 2020 году по этой причине произошло 58 аварий, в которых три человека погибли, ещё 87 получили травмы.

Как рассказали в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, всего в 2020 году в уральской столице пресечено 364 факта повторного совершения административного правонарушения, связанного с проездом на запрещающий сигнал светофора. Из них по 272 административным материалам вынесен штраф, по 40 принято решение о лишении водителей прав.

В Госатоинспекции напомнили, что за проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрено наказание в виде штрафа в тысячу рублей. За повторное правонарушение водителям грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Напомним, за прошедшие новогодние праздники в Свердловской области сотрудниками ГИБДД задержано более тысячи водителей, допустивших грубые нарушения ПДД. Половина из них попалась на нетрезвом вождении, а вторая половина — за езду без прав.

В минувшие выходные в Екатеринбурге и области стартовала операция «Безопасная дорога», направленная на пресечение нарушений, связанных с выездами на полосу встречного движения.