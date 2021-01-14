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Общество / Авто и транспорт
14 января 2021, 09:42

В Нижнем Тагиле снова остановилось движение трамваев

трамваи, пассажиры, зима

Из-за погодных условий на линию перестали выходить трамваи № 2, 4 и 8. Фото: Павел Ворожцов.

В Нижнем Тагиле приостановлено движение трамваев по трём маршрутам. Ещё у двух трамваев не соблюдается расписание.

Из-за погодных условий на линию перестали выходить трамваи № 2, 4 и 8. Также возникли сложности с движением трамваев №3 и 12. Они курсируют по городу с нарушением графика. Причиной этого стала аварийная ситуация, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МУП "Тагильский трамвай".

На вопрос "Областной газеты" о сроках восстановления трамвайного движения на предприятии ответить затруднились.

Напомним, подобная ситуация происходит в Нижнем Тагиле не впервые. На этой неделе на одной из подстанций из строя вышел трансформатор, из-за чего было остановлено движение трамваев по трём маршрутам - №3, 12 и 15. К решению проблемы пришлось подключиться мэру города Владиславу Пинаеву.

Областная газета Свердловской области

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