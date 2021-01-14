Более 10 миллионов россиян путешествовали по стране в новогодние праздники

Россияне предпочли традиционным экскурсиям оздоровительный туризм и активный отдых на природе. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в период с 1 по 10 января по стране путешествовали порядка 10 млн человек. По его словам, россияне предпочли традиционным экскурсиям оздоровительный туризм и активный отдых на природе.

Он заявил, что такая ситуация сложилась из-за действующих ограничений по коронавирусу в регионах страны и вынужденная самоизоляция.

"Людям, конечно, захотелось провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом. Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники – вот наиболее востребованные виды отдыха с начала нового года", – передаёт слова вице-премьера пресс-служба Правительства.

Загрузка загородных отелей составила 70-90%, в то время как у городских гостиниц – около 30%: в Москве заполненность отелей не превышала 30%, а в Санкт-Петербурге – 20%. В новогодние каникулы 2020 года отели в городах были заполнены на 80%.

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что ограничения сказались на массовых праздничных гуляниях, а также работе музеев, театров и ресторанов. Большинство праздничных мероприятий прошли в онлайне.

Как заявил вице-премьер, в начале 2021 года наблюдался значительный рост популярности горнолыжных курортов.

"Серьёзный рост турпотока – с 8 до 23% – на наши горнолыжные базы связан не только с ограничениями в передвижении по миру, но и с улучшением инфраструктуры курортов, повышением уровня сервиса", – отметил Дмитрий Чернышенко.

Самыми популярными туристическими направлениями начала года стали горные кластеры Красной Поляны и Северного Кавказа, побережье Чёрного моря, горнолыжные курорты Сахалина, Хибин и Алтая, познавательные маршруты Калининградской области и Татарстана.

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