Темы дня

Общество / Авто и транспорт
14 января 2021, 19:04

Почему никто не убирает бесхозные машины, которые загромождают тротуары и проезжую часть в Екатеринбурге?

зима, улица

Разбитая автомашина стоит в центре Екатеринбурга уже не первый месяц. Фото: Галина Соловьёва

В центре Екатеринбурга, на нечётной стороне улицы Малышева, в полусотне метров от её пересечения с Бажова, уже несколько недель стоят два автомобиля: один – сильно покореженный в аварии, по сути, металлолом, другой – надёжно погребённый под снегом.

В итоге бесхозные машины загромождают тротуары и проезжую часть, мешают общественному транспорту, снегоуборочной технике, пешеходам и создают опасную ситуацию на дороге в целом.

Вопрос, почему такие машины, которые встречаются по всему городу, не убирают, напрашивается сразу. В администрации Екатеринбурга «Облгазете» сказали, что никаких рычагов влияния на нерадивых хозяев у них нет. В ГИБДД тоже развели руками: если автомашина стоит, не нарушая правил дорожного движения, её нельзя эвакуировать.

Как сообщили журналисту «Облгазеты» в ведомстве, службы благоустройства могут лишь накануне уборки снега установить временные знаки, запрещающие парковку, и уведомить автовладельцев через СМИ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №5 от 15.01.2021
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.01.2021, 18:31 / Общество
В Екатеринбурге сократилось число пунктов оформления ДТП
14.01.2021, 18:10 / Общество
В новогодние каникулы на Среднем Урале побывали 95 тысяч туристов
14.01.2021, 17:54 / Общество
Спасатели предупреждают свердловчан о метелях и сильном ветре
14.01.2021, 17:35 / Общество
Евгений Куйвашев посмертно наградил знаком отличия главврача Красноуфимской районной больницы
14.01.2021, 17:17 / Общество
"Маяку" придётся изменить планы по застройке территории здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге