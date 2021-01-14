Почему никто не убирает бесхозные машины, которые загромождают тротуары и проезжую часть в Екатеринбурге?

Разбитая автомашина стоит в центре Екатеринбурга уже не первый месяц. Фото: Галина Соловьёва

В центре Екатеринбурга, на нечётной стороне улицы Малышева, в полусотне метров от её пересечения с Бажова, уже несколько недель стоят два автомобиля: один – сильно покореженный в аварии, по сути, металлолом, другой – надёжно погребённый под снегом.

В итоге бесхозные машины загромождают тротуары и проезжую часть, мешают общественному транспорту, снегоуборочной технике, пешеходам и создают опасную ситуацию на дороге в целом.

Вопрос, почему такие машины, которые встречаются по всему городу, не убирают, напрашивается сразу. В администрации Екатеринбурга «Облгазете» сказали, что никаких рычагов влияния на нерадивых хозяев у них нет. В ГИБДД тоже развели руками: если автомашина стоит, не нарушая правил дорожного движения, её нельзя эвакуировать.

Как сообщили журналисту «Облгазеты» в ведомстве, службы благоустройства могут лишь накануне уборки снега установить временные знаки, запрещающие парковку, и уведомить автовладельцев через СМИ

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