В конце первой рабочей недели года Екатеринбург застыл в пробках

В Екатеринбурге образовались 8-балльные пробки. Фото: Галина Соловьёва.

В пятницу утром в Екатеринбурге образовались 8-балльные пробки. Из-за снегопада на дорогах города произошло множество аварий.

Главная улица уральской столицы - проспект Ленина - стоит практически на всём своём протяжении. Наиболее сложный участок - от Плотинки до Карла Либкнехта.

Также трудности с проездом возникли на Гурзуфской, Куйбышева, Малышева, Восточной, Комсомольской, Репина, Халтурина, Готвальда, Челюскинцев, Черепанова, Пехотинцев, Автомагистральной, Машиностроителей, Космонавтов, Высоцкого, в переулке Базовом, на Егоршинском подходе. Также заторы наблюдаются на Объездной дороге, Кольцовском тракте.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", ДТП зарегистрированы на Белинского (у парка им. Павлика Морозова), на Макаровском мосту, на Татищева (у дома №16), на перекрёстке Фурманова - Цвиллинга, в переулке Базовом (у заправки "Лукойл"), на мосту по Комсомольской за концерном "Калина", на Бебеля (у дома №115) и в других местах.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, первая рабочая неделя года в Екатеринбурге началась тоже с пробок. Улицы тогда были плохо очищены от выпавшего снега.