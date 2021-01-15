Пункт оформления ДТП в Екатеринбурге возобновил работу. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге возобновлена работа пункта оформления дорожно-транспортных происшествий на Новинской. Он был недоступен для водителей со вчерашнего дня.

14 января отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу сообщило, что по техническим причинам пункт регистрации ДТП по адресу ул. Новинская, 13 перестал принимать граждан. В настоящее время его работа возобновлена.

Помимо пункта на Новинской оформить ДТП можно на ул. III Интернационала, 15, Раевского, 9 и Машиностроителей, 53А. Сотрудники этих подразделений работают в круглосуточном режиме.

Напомним, упрощённый формат оформления ДТП производится по правилам Европротокола (без участия сотрудников полиции). Воспользоваться им можно в случае, если в аварии участвовало только два транспортных средства и у обоих водителей имеется действующий полис ОСАГО. Также в результате происшествия не должно быть пострадавших.

Напомним, оформление по Европротоколу стало возможным с 1 июля 2015 года. С 1 октября прошлого года лимит выплат по нему в 400 тысяч рублей стал доступен всем россиянам.