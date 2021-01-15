В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле появятся ретротрамваи. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В двух свердловских городах планируют запустить ретротрамваи. Новую разработку АО "Уралтрансмаша" уже оценил глава региона Евгений Куйвашев.

Это произошло в конце прошлого года. О своих впечатлениях губернатор рассказал в соцсетях. Он отметил, что трамвай внешне схож с вагончиками из прошлого века: дизайн корпуса, деревянные сиденья, а внутри – современные технологии.

Евгений Куйвашев также заявил, что трамвай может стать одной из визитных карточек Среднего Урала. По мнению главы региона, такой общественный транспорт понравится как горожанам, так и туристам.

В пресс-службе Уралвагонзавода (основной владелец Уралтрансмаша) сообщили, что ретротрамвай предполагается использовать для экскурсионных маршрутов. Кроме того, его могут пустить по маршрутам городов, сохранивших свой исторический облик.

Отмечается, что совсем скоро трамвай начнёт приёмо-сдаточные испытания на улицах Екатеринбурга. Планируется, что такой вагон появится и в Нижнем Тагиле.