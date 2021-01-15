Как будет выглядеть новый дорожный знак и когда он появится на свердловских дорогах?

Как будет выглядеть новый знак и когда он появится на дорогах Свердловской области? Фото: Валентин Тетерин

В ГИБДД по Свердловской области дали разъяснения по действию нового дорожного знака, который информирует водителей о том, что на участке дороги или в населённом пункте ведётся фотовидеофиксация нарушений. Как будет выглядеть новый знак и когда он появится на дорогах?

Как рассказал начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов, изменения в правила информирования водителей о знаках, которые предупреждают о том, что на участке дорог за этим знаком, возможно, осуществляется фотовидеофиксация нарушений, вступили в силу с 1 января.

Раннее госсдандартом была предусмотрена табличка 8.23, которая применялась совместно с запрещающими и предупреждающими знаками и знаками пешеходного перехода. В частности, специальные таблички можно было встретить на железнодорожных переездах, перекрёстках со светофорами, в жилых зонах, в зонах ограничения скорости движения, на участках, где запрещены повороты, развороты, обгон и остановка.

«С 1 января законодатель определил новый знак - 6.22, определяющий фотовидеофиксацию. Он информирует, водителя, что на участке на который он заезжает, возможна фотовидеофиксация, уже без привязки к каким либо дорожным знакам. Новый знак может применяться самостоятельно, что исключает массовое применение табличек которые 8.23, которые загромождают уличную дорожную сеть», - пояснил Дмитрий Кузнецов.

Фото: Валентин Тетерин

Таким образом, по новым правилам достаточно одного дорожного знака 6.22, который размещается у знака «начало населённого пункта». Въезжая в населённый пункт, водитель уже знает, что здесь ведётся фотовидеофиксация, уточняющих табличек 8.23 теперь не требуется. Вне населённых пунктов такой знак тоже применяется — отдельно, за 150-300 метров до пункта фиксации.

Дмитрий Кузнецов добавил, что новый знак будет применяться с 1 марта 2021 года. До этого будут внесены изменения в госстандарты, определяющие порядок применения дорожных знаков. Они определят дальнейшую судьбу таблички 8.23. Она либо будет носить рекомендательный характер, либо её совсем уберут с российских дорог.

Фото: Валентин Тетерин

«Мы уже проговорили с органами местного самоуправления, чтобы на въездах в населённые начали заказывать и размещать новые знаки, чтобы с 1 марта в тех городах где осуществляется фотовидеофиксация, эти таблички уже стояли».

Ранее стало известно, что в 2021 году комплексы фотовидеофиксации установят на 118 участках свердловских дорог. 65 из них находятся в Екатеринбурге.

На сегодняшний день в Свердловской области установлены 352 комплекса фотовидеофиксации нарушений. 195 из них - стационарные и 153 - передвижные, включая четыре мобильные установки.

Требование перестать «скрывать и прятать» камеры на дорогах прозвучало летом 2019 года от Президента РФ Владимира Путина. На заседании Госсовета он акцентировал внимание на то, что в первую очередь комплексы фиксации должны устанавливаться для снижения аварийности на дорогах, а не для коммерческих целей. В конце 2019 года депутаты Госдумы заявляли о разработке законопроекта, который должен был упорядочить систему расстановки камер на дорогах.