Уральская столица встала в 10-балльные пробки

Дорожные заторы наблюдаются во всех районах города. Фото: Галина Соловьёва.

Конец рабочей недели в Екатеринбурге ознаменовался 10-балльными пробками. Дорожные заторы наблюдаются во всех районах города.

Согласно сервису "Яндекс. Пробки", самые большие пробки замечены на проспекте Ленина, улицах Донбасская, Токарей, Малышева, 8 Марта, Восточная, Радищева, Куйбышева, Фурманова, Вильгельма де Геннина, Челюскинцев, Комсомольская, Розы Люксембург, Шаумяна, Карла Либкнехта, Первомайкая, Стрелочников, Декабристов и Луначарского. На перечисленных улицах движение затруднено в обе стороны.

На данный момент в городе зафиксировано 20 ДТП. По одной аварии произошло на улицах Новинская, Вильгельма де Геннина, Шаумяна, Щорса, Куйбышева, Карла Либкнехта, Комсомольская, Блюхера, Шевченко, Омская, Черепанова, Кирова, Донбасская и Объездной дороге. По два ДТП произошли на проспектах Космонавтов и Ленина.

Высокая аварийность на дорогах связана с сильным ветром, снегопадами и метелями, о которых вчера предупреждали сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области. В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция просит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких манёвров.

Напомним, оформить ДТП можно на ул. III Интернационала, 15, Раевского, 9, Машиностроителей, 53а и Новинской, 13. Сотрудники этих подразделений работают в круглосуточном режиме.

Фото: Яндекс. Пробки

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