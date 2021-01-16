ГИБДД закрыла движение автобусов из Красноуфимска в Башкирию

Движение по трассе Ачит-Месягутово ограничено из-за недостатков, связанных с зимним содержанием дороги. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области закрыли движение автобусов от Красноуфимска в сторону Башкирии. Движение по трассе Ачит-Месягутово ограничено из-за недостатков, связанных с зимним содержанием дороги.

Как рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, плохое содержание дороги со стороны ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» привело к образованию снежного наката и рыхлого снега на проезжей части. Обилие снега создавало угрозу безопасности движения автотранспорта.

Движение автобусов в сторону Башкирии закрыто с 11:00 16 января до устранения недостатков.

Отмечается, что сейчас инспекторы ГИБДД обследуются и другие дороги области. При выявлении недостатков, угрожающих жизни и здоровью участников движения, также буду приняты меры по ограничению движения автотранспорта.

Свердловчан попросили с понимаем отнестись к введённым ограничениям и планировать свои поездки с учётом дорожной обстановки.

Напомним, накануне уральские синоптики сообщили, что в выходные, 16 и 17 января, на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, ветер и метели. В связи с этим спасатели продлили объявленное днём ранее предупреждение о непогоде.

Из-за обильных снегопадов и большого количества выпавших осадков конец рабочей недели в Екатеринбурге ознаменовался 10-балльными пробками. Также в регионе выросло количество ДТП.