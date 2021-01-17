Автобусное движение из Свердловской области в Башкирию восстановлено

Недостатки по содержанию дорожного покрытия устранены. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области восстановлено движение автобусов в Башкирию. Недостатки по содержанию дорожного покрытия устранены.

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Движение для междугородних автобусов на автодороге Ачит – Месягутово в направлении республики Башкортостан восстановлено», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Напомним, о закрытии движения междугородних автобусов от Красноуфимска в сторону Башкирии стало известно накануне. Ограничение на трассе Ачит-Месягутово ввели из-за недостатков, связанных с зимним содержанием дороги, в целях безопасности дорожного движения.

В ГИБДД уточнили, что уже вчера вечером недостатки по содержанию дорожного покрытия были устранены. Все ограничения на трассе сняты.

В минувшую пятницу синоптики сообщили, что в выходные, 16 и 17 января, на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, ветер и метели. В связи с этим спасатели продлили объявленное днём ранее предупреждение о непогоде.