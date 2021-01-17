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Общество / Авто и транспорт
17 января 2021, 17:17

В Екатеринбурге на предстоящей неделе закроют улицу Шаумяна

Ограничение будет действовать с 19 января по 16 февраля.

Ограничение будет действовать с 19 января по 16 февраля. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге на предстоящей неделе почти на месяц закроют движение по улице Шаумяна. Ограничение будет действовать с 19 января по 16 февраля.

Перекрытие вводится на ул. Шаумяна в районе дома № 73. Движение закрыто в связи с проведением работ по устройству инженерных сетей дождевой канализации. Подрядчиком выступает ООО «Брусника». Объехать закрытый участок можно будет по ул. Волгоградской, Громова, Амундсена и Ясной.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям необходимо обращать внимание на установленные дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут. 

Ранее сообщалось, что вЕкатеринбурге на два года закрыли движение по улице Школьников (от Красноуфимской до Котельникова). Ограничения продлятся до 19 декабря 2022 года.

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Областная газета Свердловской области

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