Понедельник в Екатеринбурге начался с 9-балльных пробок

Дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 9 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

Утро понедельника в Екатеринбурге началось с пробок. Дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 9 баллов.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Железнодорожном районе города. Движение транспорта практически замерло на улицах Готвальда, Колмогорова, Гражданской, Машинистов, Черепанова, Стрелочников, Челюскинцев, в переулке Выездной.

Заторы также образовались на проспекте Космонавтов, улицах Машиностроителей, Победы, Шефской, Фронтовых Бригад, Высоцкого, Сыромолотова, Комсомольской, Егоршинском подходе, Сибирском и Кольцовском трактах, в переулке Базовый, на 2-й Новосибирской, Московской, Амундсена, Вильгельма де Геннина, Светлореченской.

Сложности с проездом возникли и в центральной части города. В пробках стоят проспект Ленина, улицы Карла Либкнехта, Малышева, Радищева, Куйбышева.

По данным сервиса Яндекс.Карты, в уральской столице зафиксировали десятки ДТП. Аварии произошли, в частности, на пересечении Малышева - Гоголя, Стрелочников - Транспортников, Московской - Пальмиро Тольятти, Ясной - Волгоградской, 8 Марта - Щорса, на Мамина-Сибиряка (у дома №145), Гражданской (у школы №208).

Фото: Яндекс.Карты

Добавим, в соцсетях горожане жалуются на плохо очищенные дороги и сугробы на тротуарах. Вероятно, именно это стало основной причиной пробок.