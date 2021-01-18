В Нижнем Тагиле решили круглосуточно выпускать трамваи на линию во время холодов

В Нижнем Тагиле во время морозов трамваи будут выходить на маршруты круглосуточно. Фото: Галина Соловьёва.

В Нижнем Тагиле во время морозов трамваи будут выходить на линию даже ночью. Это нужно для того, чтобы поддерживать трамвайные пути в работоспособном состоянии.

«При температуре ниже -27ºС будем выпускать трамваи на линию круглосуточно. В ночные часы часть вагонов будет курсировать по маршрутам, чтобы не допустить заноса трамвайных путей и поддерживать их в работоспособном состоянии, обеспечивая достаточное сцепление рельсов с колёсами электротранспорта», - передаёт слова главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева пресс-служба администрации города.

Также избегать в дальнейшем вынужденных простоев вагонов городские власти планируют с помощью нового резервного оборудования и частичной замены трамвайной электросети. Кроме того, персонал не должен будет допускать скопления шлифующих на месте трамваев на коротком отрезке пути, чтобы там не создавалась пиковая нагрузка, результатом которой может стать выход из строя всей сети.

Напомним, на прошлой неделе из-за морозов трамваи в Нижнем Тагиле двигались с перебоями. Причинами этого стали вышедший из строя трансформатор на одной из тяговых подстанций и выгороание кабелей на отдельных участках сети.