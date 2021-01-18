Бизнес под током

В результате долгих дискуссий свердловские власти пришли к мнению, что единственный путь для развития общественного электротранспорта Екатеринбурга – это отдать его в концессию частному бизнесу. Фото: Алексей Кунилов

В 2021 году электротранспорт Екатеринбурга планируется передать в концессию инвестору, заявил в минувшем декабре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Подробности крупнейшей сделки (а счёт идёт на миллиарды рублей!) пока не разглашаются. «Облгазета» попробовала собрать разрозненные факты воедино.

Ситуация с электротранспортом в уральской столице давно беспокоит и чиновников, и жителей.

Каждый день по улицам Екатеринбурга курсируют 455 трамвайных вагонов, они обслуживают 31 городской маршрут. При этом средний возраст машин уже превысил 35 лет (вспомним хотя бы хорошо известные чешские вагоны Tatra T3, которые были закуплены ещё во времена СССР). Между тем предельный амортизационный срок эксплуатации трамвая составляет 20 лет. Отсюда – регулярные поломки (а убрать сломанный трамвай с линии не так-то просто!) и отсутствие комфортных условий для пассажиров.

Городу необходимо закупить как минимум 60 новых трамваев, неоднократно говорили в мэрии. Это самый популярный вид общественного транспорта – на нём проще и быстрее преодолевать пробки. Но на закупку современных машин нужны огромные деньги. Только один новый вагон производства, например, АО «Уралтрансмаш» стоит порядка 26 миллионов. А стоимость многосекционных трамваев, да ещё и низкопольных, вообще начинается от 70 миллионов. За последние 7 лет Гортранс получил всего 17 трамваев (В 2014 году пришли 12 вагонов от Уралтрансмаша и ещё 5 – в 2018-м). Других закупок не было, хотя производственная линейка у того же Уралтрансмаша расширилась в разы.

Аналогично обстоят дела и с троллейбусами. Сейчас в уральской столице действуют 19 троллейбусных маршрутов, на которых работают 240 машин, их средний возраст – 22 года. Последняя закупка новых троллейбусов состоялась в 2011 году – в Екатеринбург пришли две транспортные единицы вологодского производства. При этом Гортранс систематически приобретал запчасти для троллейбусов (по всей видимости, чтобы подлатать действующий парк).

В мэрии города неднократно заявляли, что планируется закупить 215 низкопольных троллейбусов, но дальше заявлений дело не пошло. Стоимость одного нового троллейбуса – от 19 млн рублей.

Менять, но как?

Выходов из сложившейся ситуации – два, заявили «ОГ» в городском комитете по транспорту.

Первый – создать программу по развитию инфраструктуры электротранспорта, чтобы привлечь федеральные и региональные деньги. Правда, на это могут уйти годы, а гарантий, что средства удастся получить, – нет.

Второй путь – передать трамваи и троллейбусы в концессию* инвестору, который вложит свои средства в обновление парка машин. Причём, как говорится, сразу и по максимуму. Минус этого варианта – почти гарантированное повышение цены проезда.

*Концессия – вид договора, при котором государственные (муниципальные) объекты (сети) передаются в оперативное управление инвестору, но сами объекты (сети) остаются при этом в собственности государства (муниципалитета).

Выбор сделан

В конце прошлого года глава региона Евгений Куйвашев заявил: вопрос с электротранспортом в Екатеринбурге всё-таки решит концессия. Заключить соглашение с инвестором планируется в 2021 году.

– Нужно прописать финансовое обременение, объём привлечённых инвестиций и сроки, – проговорил губернатор на пресс-конференции с региональными СМИ. – Будет абсолютно открытый конкурс. И мы вместе с жителями города выберем оптимальное предложение. И оно обязательно должно подтверждаться соответствующим финансированием как со стороны концессионеров, так и с нашей.

Подготовительную работу мэрия проводила несколько месяцев – шло оформление земельных участков в муниципальную собственность, узаконивание ряда объектов. Внесены изменения в положение о концессионных соглашениях, объектом которых является имущество города (рассматривалось на думе в конце декабря). В соответствии с ним, теперь полномочия по заключению концессионных соглашений возложены на главу Екатеринбурга – именно он будет принимать ключевые решения. Как пояснил заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Владимир Захаров, ранее эти функции выполняло его ведомство. Но поскольку город в последние годы не участвовал в концессиях, по факту эта работа не проводилась.

О будущей сделке известно не много. Во-первых, подрядчик (он же инвестор) обязательно должен быть нашим – уральским. А во-вторых, располагать большими средствами, ведь ему придётся вложить в обновление трамвайного парка минимум 30 млрд (!) рублей. На эти деньги планируется закупить: 80 низкопольных трамваев, 93 трёхсекционных трамвая, модернизировать 138 чешских трамваев. А также обновить трамвайные депо, заменить изношенные подстанции и провода, и построить новые трамвайные линии, в том числе в микрорайоны Академический и Солнечный.

(О развитии троллейбусного парка почему-то ничего не говорится. Хотя транспортники утверждают, что технически передать инвестору только трамваи невозможно: электротранспорт – это единое хозяйство, единые сети.)

Концессия будет действовать до 2043 года.

Кто рискнёт?

Евгений Куйвашев сообщил, что заявки от потенциальных инвесторов, которые займутся трамвайным парком, уже поступают. Эту же информацию подтвердили в департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии Екатеринбурга. Правда, ни в одном открытом источнике (ни на сайте мэрии, ни на сайте Гортранса, ни в системе госзакупок) данных по заявкам нет. Поэтому уральским СМИ приходится гадать, кто из акул бизнеса – вероятный претендент на концессию.

Так, информагентства РБК.ру и 66.ру ставят на Группу «Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Они ссылаются на то, что ещё в 2018 году мэрия Екатеринбурга, правительство Свердловской области и «Синара» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере общественного электротранспорта. По данным портала 66.ру, холдинг Пумпянского выкупил часть питерского Вагонмаша и начинает серийное производство трамваев.

«Коммерсант-Урал» заявил, что интерес к уральскому электротранспорту проявила федеральная компания «Мовиста Регионы» с филиалом в Екатеринбурге. Она планирует вложить в развитие трамвайно-троллейбусного парка более 50 млрд рублей. «Соответствующее соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) компания подписала с Минэкономразвития РФ, Агентством инвестиционного развития и правительством Свердловской области», цитируют журналисты пресс-службу компании.

Ещё два вероятных претендента – Уралтрансмаш (предприятие АО «Концерн «Уралвагонзавод», входит в госкорпорацию "Ростех") и Трансмашхолдинг («дочка» УГМК). Уралтрансмаш регулярно отдаёт Екатеринбургу свои трамваи на тестирование, но закупают их в основном другие города. Трансмашхолдинг заинтересован пустить трамваи в Верхнюю Пышму – но под своим брендом.

Сами компании никаких официальных заявлений пока не делали. Впрочем, если учесть, что будущая концессия скорее всего повлечёт за собой введение инвестиционной составляющей (о чём неоднократно говорили в мэрии), то трамвайно-троллейбусный парк может стать неплохим источником прибыли. Инвестсоставляющая, по сути, это повышение платы за проезд для граждан. И затраты бизнеса на обновление электротранспорта могут с лихвой окупиться.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Настораживает Трамвайный парк Екатеринбурга обслуживает муниципальное предприятие «Гортранс». Учредителем его является администрация уральской столицы (в частности, департамент по управлению муниципальным имуществом). По итогам прошлого года предприятие сработало в минус – из-за пандемии пассажиропоток снизился в разы, и Гортранс получил чистый убыток в сумме почти 11 млн рублей. При этом предприятие заключило контракт с ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компанией) на сумму 610 млн рублей на поставку в лизинг… 57 новых автобусов. Ещё один аукцион – на поставку в лизинг 58 автобусов недавно появился на сайте госзакупок, цена вопроса – 749 млн рублей. Кроме того, как утверждает портал «Правда УрФО», Гортранс получил кредитную линию на сумму более 400 млн рублей, но название банка-кредитора не разглашается. Выходит, что предприятие, и без того убыточное, продолжает наращивать долги. О какой концессии может идти речь в такой ситуации? Руководство Гортранса ситуацию не комментирует – ещё в прошлом году генеральный директор предприятия Сергей Нугаев в телефонном разговоре с нами сообщил, что комитет по транспорту городской мэрии запретил сотрудникам Гортранса отвечать на вопросы СМИ. – Несомненно, концессия для города – хороший инструмент развития и реализации важных проектов. Во времена, когда остро стоит финансовый вопрос, привлечение инвестиционных средств очень актуально, – прокомментировал председатель комиссии по муниципальной собственности екатеринбургской городской думы Михаил Вечкензин. - Но есть момент, который вызывает беспокойство: по федеральному закону концессионер должен получить фиксированную сумму прибыли от соглашения. Если этого не происходит, то город обязан покрыть недостающую сумму из бюджета, то есть вернуть частному инвестору часть вложенных средств. В случае общественного транспорта такой возврат может быть обеспечен за счёт повышения цен на проезд.

Хорошего – понемножку?

«Айфон на колёсах»

В 2014 году на выставке «ИННОПРОМ» Уралтрансмаш представил трамвай будущего – под маркой R1. Односекционный, низкопольный, он успешно прошёл тестирование в Москве. Вместимость машины – 200 человек. Трамваю не нужно разворотного кольца – он может управляться с обеих сторон. Внутри салона – медные поручни, войлочные сиденья, есть все условия для маломобильных пассажиров. Главная «фишка» – водительская кабина с уклоном вперёд, что придаёт машине футуристический облик. Трамвай с ходу прозвали «айфоном на колёсах».

Впоследствии от массового производства этой машины решили отказаться – как раз из-за кабины с уклоном, которую специалисты посчитали слишком непрактичной и даже опасной.

Фото: Алексей Кунилов

Трамвай-гигант

Осенью прошлого года на маршрут №18 в Екатеринбурге вышел трамвай-гигант. Полностью низкопольный, модели 71–418 производства Уралтрансмаша, он сразу привлёк внимание жителей. У трамвая – три секции общей длиной – 27,8 метра. Ширина салона – 2,5 метра, максимальная скорость – 75 км/ч. Секции трамвая сделаны из негорючего пластика, и в случае ДТП их легко снять и заменить на новые. В салоне работает система климат-контроля, учёта пассажиров. У водителя – круговой обзор. Трамвай доступен для пожилых людей, женщин с колясками, инвалидов – у средней двери выдвигается специальная платформа (по-научному – аппарель).

– По итогам испытаний выявлено одно из важнейших преимуществ трамвайного вагона 71–418 – эффективность энергопотребления. Расход электроэнергии на тягу у нашего трамвая – 63 Вт*ч/т*км, а у трамваев других производителей – 80 Вт*ч/т*км. Это реализуется за счёт применения независимого управления каждым двигателем. Соответственно, чем ниже расход электроэнергии, тем меньше денежные затраты при эксплуатации трамвая, – рассказал начальник отдела перспективных разработок гражданской продукции Уралтрансмаша Константин Фионов.

Чудо-машина проездила по улицам уральской столицы всего три месяца. Стоимость трамвая – 95 млн рублей. В пресс-службе мэрии сообщили, что средств на его покупку пока не выделено.

Трёхсекционный низкопольный трамвай-гигант был впервые презентован на выставке «ИННОПРОМ» в 2019 году – его тут же окрестили «айфоном на колёсах» Фото: Пресс-служба АО «Уралтрансмаш»

Ретротрамвай

Новейшая разработка Уралтрансмаша – трамвай 71–415 Р – в стиле ретро. В конце декабря прошлого года чудо-транспорт представили губернатору региона Евгению Куйвашеву. Длина вагона – 16,5 метра, количество мест для сидения – 30, общая вместимость – 199 человек. Внешний дизайн корпуса, деревянные посадочные места внутри – всё напоминает трамвайный вагончик из прошлого века. Как пояснил генеральный директор Уралтрансмаша Дмитрий Семизоров, новый трамвай объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, исполненные в ретроэстетике.

Евгений Куйвашев в своем Instagram назвал ретротрамвай отличной идеей. По мнению губернатора, он может стать символом Екатеринбурга и привлечь в уральскую столицу туристов. Сколько стоит это чудо техники, неизвестно. Будет ли екатеринбургская мэрия приобретать его и когда – тоже. Ясно только одно – он будет туристическим. И здесь уральская столица идёт по пути Москвы и Санкт-Петербурга – там ретротрамваи уже колесят по улицам.

Фото: Департамент информполитики СО

Ежегодно екатеринбургские трамваи перевозят несколько миллионов пассажиров. Фото: Павел Ворожцов