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18 января 2021, 17:55

Девятибалльные пробки сковали Екатеринбург вечером в понедельник

пробки

Девятибалльные пробки сковали Екатеринбург вечером в понедельник. Фото: Галина Соловьёва.

Вечером в понедельник Екатеринбург вновь замер в многокилометровых пробках. Уровень загруженности дорог составил 9 баллов.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено как на центральных улицах, так и на окраинах. Сложности с проездом автомобилисты испытывают на проспекте Ленина, на улицах Малышева, Куйбышева, Восточной, Первомайской, Белинского, Большакова, 8 Марта, Щорса, Репина, Комсомольской.

Ситуация на дорогах усложняется непогодой и многочисленными ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Гагарина, Репина, Серафимы Дерябиной.

Фото: сервис Яндекс.Пробки

Областная газета Свердловской области

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