Свердловчанину пришлось оплатить 13 штрафов ГИБДД, чтобы свободно распоряжаться личным транспортом. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Жителю Каменска-Уральского пришлось погасить задолженность по 13 штрафам ГИБДД. Они были назначены мужчине по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения).

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, свердловчанин неоднократно являлся нарушителем Правил дорожного движения, но штрафы не оплачивал. В связи с этим к должнику применены меры принудительного исполнения.

Судебными приставами были вынесены постановления об ограничении права собственности на автомобили Audi Q8 и Hyundai Santa Fe. Кроме того, обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках, а также по месту работы – на зарплату.

С заработной платы должника взыскана задолженность в полном объёме – 6 500 рублей. Свердловчанину пришлось заплатить ещё 6 000 рублей в счёт погашения исполнительского сбора. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Рекомендованная розничная цена Audi Q8 составляет от 5 млн 375 тысяч рублей, Hyundai Santa Fe – от 2 млн рублей.