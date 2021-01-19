В Екатеринбурге запретят парковку ещё на 16 участках

В Екатеринбурге запретят парковку ещё на 16 участках улиц. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге в ещё 16 местах появятся знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Их планируется установить в первом квартале 2021 года.

Это связано с вопросом обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети города. По данному поводу в мэрию поступало много обращений от граждан, информирует пресс-служба администрации.

В первые три месяца 2021 года дорожные знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" установят на следующих участках:

пр. Ленина (от Мира до Гагарина, проезд вдоль Суворовского училища); ул. Таганская (от Фрезеровщиков до дома № 60 на Таганской); ул. Совхозная (от дома № 16 до здания № 20 на Совхозной); ул. Баумана (от пр. Космонавтов до дома № 2а на Баумана); ул. Электриков (от пр. Космонавтов до дома № 27 на Электриков); ул. Дарвина (от Молодогвардейцев до дома № 14 на Дарвина); ул. Трубачёва на всём протяжении; пер. Северный на всём протяжении; пер. Черноморский на всём протяжении; ул. Мостовая (от Предельной до дома № 47 на Мостовой); проезд от Предельной до Мостовой (в районе дома № 47 на улице Мостовой); внутриквартальный проезд от дома № 3 на Готвальда до дома № 114 на Бебеля; ул. Альпинистов (от АЗС на Альпинистов, 57н до АЗС на Альпинистов, 67); пересечение улиц Замятина – Даниловской (100 метров до перекрёстка со всех сторон); ул. Омская (от Советской до дома № 77 на Уральской); ул. Милицейская на всём протяжении.

"Остановка запрещена" действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных. Автолюбителей своевременно предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

Напомним, в первом квартале 2021 года дорожные знаки, запрещающие остановку, также появятся на улице Восточная и Объездной автодороге.