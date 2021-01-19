В Екатеринбурге новый автобусный маршрут свяжет Ботанику и Компрессорный

В Екатеринбурге новый автобусный маршрут свяжет Ботанику и Компрессорный. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге появится новый автобусный маршрут. Он будет курсировать от микрорайона Компрессорный до станции метро "Ботаническая".

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии, автобусный маршрут №44 откроют до конца текущего года (предположительная дата ‒ 1 июля). В администрации подчеркнули, что появление нового маршрута станет частью программы модернизации общественного транспорта уральской столицы.

Изданию также уточнили маршрут следования автобуса: автобус №44 будет возить пассажиров от Компрессорного до станции метро "Ботаническая" по следующим улицам: Академика Шварца ‒ Белинского ‒ Саввы Белых ‒ Луганская ‒ Кольцовский тракт ‒ Альпинистов ‒ Черняховского ‒ ЕКАД ‒ Сибирский тракт ‒ Эстонская ‒ Латвийская ‒ Прибалтийская ‒ Белоярская ‒ Латвийская (автобусное кольцо).

Ранее "Областная газета" сообщала, что с 1 июля 2021 года в Екатеринбурге переименуют 24 автобуса. Тогда же стало известно о закрытии ряда действующих автобусных маршрутов.