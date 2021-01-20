Екатеринбург встал в пробки после очередного снегопада

Из-за ДТП машины движутся медленно на ул. Серафимы Дерябиной, Репина, Токарей, Бебеля, Атомагистральной, Белинского, Щербакова, Проезжей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбург снова вернулись снегопады. Утро 20 января началось с пробок. Дорожные заторы на дорогах достигли 7 баллов.

Движеие затруднено на подъездах к центру города. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", зафиксировано около 10 аварий. Из-за этого машины движутся медленно на ул. Серафимы Дерябиной, Репина, Токарей, Бебеля, Атомагистральной, 8 Марта, Белинского, Щербакова, Проезжей.

Накануне прокуратура внесла представление врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову за плохую уборку снега в городе. Ему предписано устранить нарушения. Алексей Орлов признал, что от жителей поступает много жалоб на снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары. Он пообещал усилить контроль за работой ДЭУ и подрядных организаций.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня в столице Урала ожидается умеренный снег, 21 и 22 января местами также пройдёт небольшой снег.