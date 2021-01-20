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Общество / Авто и транспорт
20 января 2021, 08:04

Екатеринбург встал в пробки после очередного снегопада

Машины стоят в пробке

Из-за ДТП машины движутся медленно на ул. Серафимы Дерябиной, Репина, Токарей, Бебеля, Атомагистральной, Белинского, Щербакова, Проезжей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбург снова вернулись снегопады. Утро 20 января началось с пробок. Дорожные заторы на дорогах достигли 7 баллов.

Движеие затруднено на подъездах к центру города. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", зафиксировано около 10 аварий. Из-за этого машины движутся медленно на ул. Серафимы Дерябиной, Репина, Токарей, Бебеля, Атомагистральной, 8 Марта, Белинского, Щербакова, Проезжей.

Накануне прокуратура внесла представление врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову за плохую уборку снега в городе. Ему предписано устранить нарушения. Алексей Орлов признал, что от жителей поступает много жалоб на снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары. Он пообещал усилить контроль за работой ДЭУ и подрядных организаций.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня в столице Урала ожидается умеренный снег, 21 и 22 января местами также пройдёт небольшой снег.

Фото: "Яндекс. Пробки"
Областная газета Свердловской области

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