Назван топ-5 самых популярных автомобилей 2020 года

Второй год подряд самым популярным новым автомобилем в России становится LADA Granta. Фото: аналитическое агенство Автостат

В 2020 году жители России купили 1,5 миллиона новых машин, что на 8% меьше, чем в предыдушем году. Назван топ-5 самых популярных марок и моделей автомобилей.

По подсчётам аналитиков агенства "Автостат", больше всего россияне традиционно приобрели транспортные средства марки LADA – 314 тысяч. Это 21,5% от общего числа - каждая пятая новая купленная "легковушка". Вторыми по популярности были корейсские машины KIA. На них остановили выбор 201 тысяча жителей страны. На третьем месте -"кореец" Hyundai (реализовано 160 тысяч авто). При этом все три марки продавались на 8% хуже, чем в 2019 году.

Пятёрку замкнули Renault (128 тысяч машин, -11%) и Volkswagen (102 тысячи единиц, -2%).

Модельный рейтинг выглядит так: LADA Granta (россияне купили 120 тысяч машин), LADA Vesta (103 тысячи), KIA Rio (88 тысяч), Hyundai Creta (72 тысячи) и Volkswagen Polo (58 тысяч).

Напомним, что по итогам 2019 года "Облгазета" приводила самые популярные автомобили в городах-миллионниках. В Екатеринбурге тогда была названа LADA Vesta. Были названы также самые популярные автомобили 2019 года в УрФО. В тройку входили: LADA Granta, LADA Vesta и Kia Rio.