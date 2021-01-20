Брендированный поезд начнёт курсировать по "Императорскому маршруту" в феврале

В специальном вагоне воссоздали атмосферу начала XX столетия. Фото: Павел Ворожцов.

Первый брендированный поезд "Императорского маршрута" выйдет в рейс 21 февраля. Продажа туров уже открыта.

Туристы смогут добраться из Екатеринбурга в Алапаевск в специальном вагоне, где воссоздали атмосферу начала XX столетия. В пути будет работать аудиогид. В вагоне организована фотозона, имитирующая интерьер императорского вагона. Там пассажирам предоставят костюмы, соответствующие эпохе. На откидных столиках изображена карта маршрута.

Фото: Павел Ворожцов

Вагон, курсирующий в составе отдельного поезда, вмещает в себя 44 места. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Планируется, что в 2021 году поезд совершит 34 рейса. Они намечены на выходные, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В вагоне есть купе для маломобильных пассажиров. Также вагон оснащен системой микроклимата и обеззараживания воздуха, экологически чистым туалетным комплексом, информационным табло, видеомониторами. Кресла в салоне оборудованы подлокотниками, откидными спинками и столиками, персональными аудиомодулями и розетками.

Билеты на поезд можно купить только в составе тура. Кроме путешествия на поезде, в программу входят посещение Музея памяти представителей Российского Императорского дома "Напольная школа в Алапаевске", знакомство с Домом-музеем П.И. Чайковского, Шахтой Межной и музеем деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе.

Более подробно с информацией о туре и его стоимости можно ознакомиться на сайте оператора - компании "Южный экспресс".

Добавим, проект реализован правительством Свердловской области, Центром развития туризма Свердловской области, Свердловской пригородной компанией и Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Брендированный вагон был представлен в октябре 2020 года. Тогда он начал ездить в составе обычной пригородной электрички до Алапаевска. Сейчас его запускают как самостоятельный состав для туристического маршрута.