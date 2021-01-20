В Берёзовском изменилась схема движения ряда автобусных маршрутов. Фото: Галина Соловьёва.

Мэрия Берёзовского сообщила о переменах в расписании и траектории следования автобусных межмуниципальных маршрутов. Изменения начали действовать с сегодняшнего дня.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, на маршрутах №114, 148, 166 изменён конечный остановочный пункт. Теперь автобусы будут высаживать пассажиров не на автостанции, а на остановке "Клиника института мозга".

Это коснётся и маршрута №150. Кроме того, в Екатеринбурге данный автобус теперь будет производить высадку пассажиров на остановке "Драмтетр", а посадку – на остановке "Колледж им. Ползунова".

Исключение остановки "Автовокзал" прокомментировал директор МКУ "Благоустройство и ЖКХ" Игорь Ненашев. По его словам, собственник автостанции угрожает закрыть доступ перевозчикам в связи с отсутствием договора на оплату услуг автостанции.

"Это, конечно, ухудшает транспортную доступность для большого количества населения", – отметил он, добавив, что уже решается вопрос о возврате в схему движения автостанции.

Автобус №122 (по территории города - в обоих направлениях) будет следовать по улицам Гагарина, Театральной, Строителей. На маршруте исключаются остановки "Автостанция", "Клиника института мозга", "Больничный городок". Часть рейсов маршрута №120 будут продлены до посёлка Октябрьского.