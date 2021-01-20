На Урале госавтоинспекторы спасли водителя, у которого случился гипертонический криз

Инспекторы доставили мужчину в ближайший дорожный пункт медицины катастроф. Фото предоставлено Валерием Горелых.

Свердловские инспекторы ДПС оказали помощь водителю, которому стало плохо за рулём. У него случился гипертонический криз.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, это произошло на 88-м км трассы Екатеринбург - Тюмень. Почувствовав ухудшение самочувствия, водитель автомобиля "Нива" остановился на обочине и открыл окна.

В это время наряд ДПС ОВД Богдановича в составе старшего лейтенанта полиции Антона Белоглазова и лейтенанта полиции Кемрана Балабекова патрулировал данный участок дороги. Инспекторы заметили "Ниву", на заднем сиденье которой увидели лежавшего мужчину, и подошли к автомобилю. Мужчина тяжело дышал. Он рассказал сотрудникам полиции, что страдает гипертонической болезнью и что ему стало плохо.

Инспекторы доставили мужчину в ближайший дорожный пункт медицины катастроф. Там пострадавшему оказали медицинскую помощь. Когда водителю стало лучше, он поблагодарил полицейских и медиков и поехал дальше.

Пострадавшим оказался житель Асбеста по имени Артём, 1986 года рождения. "В Богданович мужчина, как выяснилось, привозил детей в учебное заведение. А на обратном пути вспомнил, что повздорил с супругой. Возможно, мысли об этом и могли стать причиной скачка давления", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о том, что сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге помогли добраться до дома восьмилетней девочке, которая замерзала на автобусной остановке. Она ждала транспорт около часа.