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Общество / Авто и транспорт
20 января 2021, 17:15

В Екатеринбурге сломавшийся поезд заблокировал Сибирский тракт: возникли задержки автобусов

пробка

Причиной затора стала поломка поезда на железнодорожном переезде. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня днём на Сибирском тракте в Екатеринбурге образовалась длинная пробка. В движении автобусов пяти маршрутов зафиксированы задержки.

Речь идёт об автобусах №1, 32, 047, 021 и 64. Причиной серьёзного затора стал поезд, локомотив которого сломался на железнодорожном переезде у УГЛТУ.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, к настоящему моменту аварию устранили, движение по Сибирскому тракту пустили. При этом, как следует из данных сервиса Яндекс.Карты, водители там до сих пор испытывают сложности с проездом. Объехать данный участок можно по Кольцовскому тракту или дублёру Сибирского тракта.

Фото: Яндекс.Карты

Добавим, в целом по городу дорожная ситуция сейчас оценивается в 8 баллов. Заторы образовались как в центре города, так и на окраинах.

Областная газета Свердловской области

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