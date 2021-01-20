В Екатеринбурге сломавшийся поезд заблокировал Сибирский тракт: возникли задержки автобусов

Причиной затора стала поломка поезда на железнодорожном переезде. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня днём на Сибирском тракте в Екатеринбурге образовалась длинная пробка. В движении автобусов пяти маршрутов зафиксированы задержки.

Речь идёт об автобусах №1, 32, 047, 021 и 64. Причиной серьёзного затора стал поезд, локомотив которого сломался на железнодорожном переезде у УГЛТУ.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, к настоящему моменту аварию устранили, движение по Сибирскому тракту пустили. При этом, как следует из данных сервиса Яндекс.Карты, водители там до сих пор испытывают сложности с проездом. Объехать данный участок можно по Кольцовскому тракту или дублёру Сибирского тракта.

Фото: Яндекс.Карты

Добавим, в целом по городу дорожная ситуция сейчас оценивается в 8 баллов. Заторы образовались как в центре города, так и на окраинах.