В Новоберёзовском запретили парковку на двух улицах

В Новоберёзовском запретили парковку на двух улицах. Фото: Владимир Мартьянов.

В Новоберёзовском установили три новых дорожных знака "Остановка запрещена". С сегодняшнего дня парковать автомобили нельзя на улицах Чапаева и Толбухина.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, такие меры были предприняты для обеспечения безопасности дорожного движения. Оставлять транспортные средства водители теперь не могут на участках улиц Чапаева (от Смирнова до Энергостроителей) и Толбухина (от пешеходного перехода в районе дома № 11 до Смирнова).

Места установки знаков публикуем ниже:

Фото: пресс-служба мэрии Берёзовского

Фото: пресс-служба мэрии Берёзовского

Знак "Остановка запрещена" действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.

Добавим, сегодня мэрия Берёзовского также сообщила о переменах в расписании и траектории следования автобусных межмуниципальных маршрутов. Изменения начали действовать с сегодняшнего дня. Подробнее об этом читайте тут.

Ранее в городе на улице Мамина-Сибиряка (от Строителей до Мира) установили девять дорожных знаков "Остановка запрещена". Пять из них сопровождаются табличками "Работает эвакуатор". Ожидается, что это поможет разгрузить проезжую часть.

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