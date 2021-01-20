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Общество / Авто и транспорт
20 января 2021, 19:00

В Свердловской области на плохо расчищенных дорогах зафиксировали 75 ДТП

дтп на зимней трассе

В авариях, произошедших на плохо расчищенных дорогах, погибли два человека, ещё около ста человек получили травмы различной степени тяжести.. Фото: Александр Исаков.

Госавтоинспекция Свердловской области выразила недовольство качеством уборки снега. С начала года в регионе зарегистрировали 75 ДТП, произошедших на скользких, заваленных рыхлым снегом дорогах.

В этих авариях погибли два человека, ещё около ста человек получили травмы различной степени тяжести.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения ДТП, сопутствующим фактором возникновения которых явились неудовлетворительные дорожные условия, сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области должностным и юридическим лицам выдано 1487 обязательных для исполнения предписаний", - сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Особое внимание инспекторы уделяют дорожной обстановке в столице Урала. Проверки, проводимые сотрудниками сотрудниками Госавтоинспекции Екатеринбурга, показали, что после снегопада в городе образовался снежный накат, выросли снежные валы там, где это запрещено, а пешеходные переходы и подходы к ним оказались не расчищены. После прохождения дорожной техники недостатки остаются не устранёнными. Хуже всего дела обстоят в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга.

За последние три дня в уральской столице зафиксировали восемь подобных аварий, в которых пострадали 11 человек. Кроме того, некачественная уборка улиц становится причиной транспортных заторов, которые все последние дни достигают максимальных отметок в часы пик. Так было и сегодня утром. Сейчас дорожная ситуация в городе оценивается в 10 баллов.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, ранее прокуратура внесла Алексею Орлову представление за плохую уборку снега в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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