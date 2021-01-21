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Общество / Авто и транспорт
21 января 2021, 10:21

Названы пять самых популярных направлений полётов из Кольцово в 2020 году

пассажиры в аэропорту

На внутренних рейсах в Кольцово было обслужено 3 млн 217 тыс. пассажиров. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбургский аэропорт Кольцово подвёл итоги работы в 2020 году. Названы пять самых популярных направлений полётов у уральцев.

Ими стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

За весь прошлый год самолёты совершали вылеты из Кольцово 21 747 раз. Аэропорт обслужил 3 млн 550 тыс. пассажиров, что на 44% меньше, чем годом ранее.

Снижение показателя вызвано ограничениями, введёнными в марте в связи с распространением коронавируса, в частности, с до сих пор закрытым международным авиасообщением из Екатеринбурга. Международными рейсами воспользовались только 332,8 тыс. уральцев. Это на 84% меньше уровня предыдущего года.

91% пассажиропотока пришёлся на путешествующих по России. На внутренних рейсах было обслужено 3 млн 217 тыс. человек. Это число сократилось на 25%. Четверть пассажиров внутрироссийских рейсов отправлялась на южные курорты. В Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу и Геленджик слетали 859,2 тыс. человек, что сопоставимо с показателями 2019 года. Существенная часть пассажиропотока - более 55% - пришлась на региональные маршруты в обход Москвы.

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Областная газета Свердловской области

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