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Общество / Авто и транспорт
21 января 2021, 11:34

В Екатеринбурге изношено 70% снегоуборочной техники

снегоуборочная техника

Последнее массовое обновление снегоуборочной техники в Екатеринбурге было в 2012 году. Фото: Павел Ворожцов.

Большая часть снегоуборочной техники в Екатеринбурге устарела. Её износ превышает 70%.

Об этом в эфире программы "События.Акцент" на ОТВ рассказал временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, ситуация также осложняется морозами. В условиях низких температур техника ломается. Городу приходится привлекать машины из сторонних организаций, а не только из районных дорожно-эксплутационных управлений.

Врип главы Екатеринбурга отметил, что массовое обновление техники в последний раз было в 2012 году. Сейчас мэрия готовит реестр необходимых машин для закупки. "Такая договорённость с губернатором у меня есть, область нам поможет технику приобрести", - добавил Алексей Орлов. Он заверил, что в ближайшее время недостатки в содержании улично-дорожной сети будут устранены, и нареканий со стороны горожан станет меньше.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, за последние сутки из Екатеринбурга вывезли более 14 тыс. тонн снега. Ночью на улицах работали 383 единицы спецтехники, сегодня днём планируется вывести 184 единицы.

Напомним, в последние дни уральскую столицу обильно засыпает снегом. В часы пик город сковывают пробки. Горожане жалуются на плохо расчищенные дороги и тротуары. Накануне Госавтоинспекция Свердловской области выразила недовольство качеством уборки снега, до этого прокуратура внесла Алексею Орлову представление за плохую уборку снега в Екатеринбурге. В своём Instagram-аккаунте он ответил на критику и начал собирать обращения граждан о конкретных участках, нуждающихся в уборке, а потом публиковать отчёты о проделанной коммунальщиками работе.

Областная газета Свердловской области

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