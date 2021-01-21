В Екатеринбурге на три года закроют движение транспорта по переулку у Белой Башни

Ограничение продлится с 12 февраля 2021 года по 25 ноября 2024 года. Фото: скриншот карты

В Екатеринбурге ради строительства жилого дома на три года закроют движение транспорта по переулку Верхнему. Ограничение продлится с 12 февраля 2021 года по 25 ноября 2024 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, перекрытие связано со строительством многоэтажного жилого дома в границах ул. Донбасской – переулка Черниговского – ул. Орловской – ул. XXII Партсъезда.

Движение транспорта по переулку Верхнему закроет общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Ривьера-Инвест-Север».

Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании маршрута поездок.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на этой неделе почти на месяц закрыли движение по ул. Шаумяна. Ограничение продлится с 19 января по 16 февраля.