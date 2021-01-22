В Берёзовском вернули прежнюю схему движения девяти автобусов. Фото: Нина Георгиева.

В Берёзовском в схему движения автобусных маршрутов № 112, 114, 117, 119, 120, 121, 148, 150, 166 вновь включён остановочный пункт "Автостанция". Сегодня, 22 января, общественный транспорт начал работать по расписанию, действовавшему до 20 января.

Напомним, ранее на автобусных маршрутах был изменён конечный остановочный пункт. Общественный транспорт перестал доезжать да автовокзала. Данное решение комментировал директор МКУ "Благоустройство и ЖКХ" Игорь Ненашев. По его словам, собственник автостанции угрожает закрыть доступ перевозчикам в связи с отсутствием договора на оплату услуг автостанции.

По последним данным пресс-службы администрации муниципалитета, "в связи с поступившими обращениями о несоответствии расписания межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров реальным потребностям населения Берёзовского городского округа с 22 января Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в схемы движения маршрутов №№ 112, 114, 117, 119, 120, 121, 148, 150, 166 вновь включён остановочный пункт "Автостанция".

Также известно, что в схему движения маршрута №112, помимо автостанции включены остановочные пункты "Клиника института мозга" и "Больничный городок".

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