Евгений Куйвашев подарил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу ретротрамваи

Многие детали ретротрамвая сделаны вручную, сообщили в Уралтрансмаше. Фото: Пресс-служба АО «Уралтрансмаш»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение передать в дар Екатеринбургу и Нижнему Тагилу новейшую транспортную разработку компании «Уралтрансмаш» – трамваи в стиле ретро. Информацию подтвердили в нижнетагильской мэрии.

Как рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, о своём решении глава региона сообщил 20 января, во время официального визита в город. Екатеринбуржцы и тагильчане получат по одному ретротрамваю, новые машины будут закуплены на средства областного бюджета.

– Нам бы хотелось, чтобы это прошло в торжественной обстановке – что-то вроде символического вручения ключей, – сказал Владислав Юрьевич. – Предложим такой вариант губернатору. Трамвай в стиле ретро – ещё один подарок тагильчанам к предстоящему юбилею города (в 2022 году Нижний Тагил отметит 300-летие. – Прим. авт.). Планируем возить на нём экскурсии, свадьбы. Возможно, проводить какие-то мероприятия совместно с Екатеринбургской епархией.

Власти уральской столицы о подарке губернатора пока не сообщают. Напомним, что новый трамвай марки 71–415Р от компании «Уралтрансмаш» был презентован в конце прошлого года. Длина вагона – 16,5 метра, количество мест для сидения – 30, общая вместимость – 199 человек. Внешний дизайн корпуса, деревянные посадочные места внутри – всё напоминает трамвайный вагончик из прошлого века. Как пояснил генеральный директор Уралтрансмаша Дмитрий Семизоров, новый трамвай объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, исполненные в ретроэстетике.

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