Гортранс будет перевозить екатеринбуржцев по 30 перенумерованным маршрутам

Гортранс и сейчас обслуживает 30 автобусных маршрутов. Правда, номера некоторых отличаются от тех, что указаны в документации на сайте госзакупок. Фото: Галина Соловьёва

ЕМУП "Гортранс" выиграл конкурс на обслуживание 30 автобусных маршрутов. Из муниципального бюджета перевозчику выделят 669,68 миллиона рублей.

Ожидается, что к исполнению предприятие приступит летом. Напомним, что с 1 июля 2021 года в Екатеринбурге переименуют 24 автобуса. Будут отменены маршруты №32 Драмтеатр - Компрессорный микрорайон, №64 Компрессорный микрорайон - Сады (пос. Мичуринский), №059 Гипермаркет "Дом" - "Гулливер".

По данным с сайта госзакупок, к автобусам Гортранса есть ряд требований. В них должно быть не менее 82 мест, в том числе 24 - сидячих. Все ТС должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС.

В перечень 30 маршрутов автобусов, которые получил Гортранс, входят:

№24 "Компрессорный Мичуринский,

25 "СТЦ "Мега" – Радиоколледж – Высоцкого – Технопарк",

27 "СТЦ Мега – ЖБИ",

28 "Радиоколледж – Горбольница № 7",

36 "Метро "Площадь 1905 года" – Поликлиника (Химмаш)",

37 "Елизавет – СТЦ "Мега",

43 "УНЦ – пр. Седова",

50 "ТЦ Лента – УрФУ",

54 "Краснолесье - Синие камни",

57 "ДМБ № 9 – Пехотинцев - Елизавет",

57а "ДМБ № 9 – Школа Созвездие",

58 "Горбольница № 7 – Ритейл-парк Солнечный",

59 "17 Мехколонна - Ж/д вокзал",

60 "Пехотинцев – ТРЦ Карнавал – Синие Камни",

61 "Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ",

65 "Ж/д вокзал – а/п Кольцово – ст. Кольцово",

69 "п. Исток – мкр-н Компрессорный – ст. Кольцово",

71 "Восточная – п. Исток",

75 "Восточная – п. Калиновский",

76 "СТЦ Мега – Синие Камни",

85 "Институт связи – п. Медный",

88 "Метро «Ботаническая» – п. Шабровский - ОПХ",

90 "Восточная – п. Изоплит",

91 "Метро "Ботаническая" – Горный Щит",

91м "Метро Ботаническая – Верхнемакарово",

95 "Институт связи – оз. Чусовское",

96 "Площадь 1 пятилетки – Центр культуры",

96б "Площадь 1 пятилетки – п. Садовый – ст. Березит",

97 "Метро "Ботаническая" – п. Рудный – Опытный завод",

99 УЗТМ – "Окружное кладбище".

По данным мэрии Екатеринбурга, Гортранс и сейчас обслуживает 30 автобусных маршрутов, а также ряд трамвайных и троллейбусных.

Фото: с сайта мэрии Екатеринбурга