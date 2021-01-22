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Общество / Авто и транспорт
22 января 2021, 14:28

Гортранс будет перевозить екатеринбуржцев по 30 перенумерованным маршрутам

Автобус едет по Екатеринбургу

Гортранс и сейчас обслуживает 30 автобусных маршрутов. Правда, номера некоторых отличаются от тех, что указаны в документации на сайте госзакупок. Фото: Галина Соловьёва

ЕМУП "Гортранс" выиграл конкурс на обслуживание 30 автобусных маршрутов. Из муниципального бюджета перевозчику выделят 669,68 миллиона рублей.

Ожидается, что к исполнению предприятие приступит летом. Напомним, что с 1 июля 2021 года в Екатеринбурге переименуют 24 автобуса. Будут отменены маршруты №32 Драмтеатр - Компрессорный микрорайон, №64 Компрессорный микрорайон - Сады (пос. Мичуринский), №059 Гипермаркет "Дом" - "Гулливер".

По данным с сайта госзакупок, к автобусам Гортранса есть ряд требований. В них должно быть не менее 82 мест, в том числе 24 - сидячих. Все ТС должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС.

В перечень 30 маршрутов автобусов, которые получил Гортранс, входят:

  • №24 "Компрессорный Мичуринский,
  • 25 "СТЦ "Мега" – Радиоколледж – Высоцкого – Технопарк",
  • 27 "СТЦ Мега – ЖБИ",
  • 28 "Радиоколледж – Горбольница № 7",
  • 36 "Метро "Площадь 1905 года" – Поликлиника (Химмаш)",
  • 37 "Елизавет – СТЦ "Мега",
  • 43 "УНЦ – пр. Седова",
  • 50 "ТЦ Лента – УрФУ",
  • 54 "Краснолесье - Синие камни",
  • 57 "ДМБ № 9 – Пехотинцев - Елизавет",
  • 57а "ДМБ № 9 – Школа Созвездие",
  • 58 "Горбольница № 7 – Ритейл-парк Солнечный",
  • 59 "17 Мехколонна - Ж/д вокзал",
  • 60 "Пехотинцев – ТРЦ Карнавал – Синие Камни",
  • 61 "Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ",
  • 65 "Ж/д вокзал – а/п Кольцово – ст. Кольцово",
  • 69 "п. Исток – мкр-н Компрессорный – ст. Кольцово",
  • 71 "Восточная – п. Исток",
  • 75 "Восточная – п. Калиновский",
  • 76 "СТЦ Мега – Синие Камни",
  • 85 "Институт связи – п. Медный",
  • 88 "Метро «Ботаническая» – п. Шабровский - ОПХ",
  • 90 "Восточная – п. Изоплит",
  • 91 "Метро "Ботаническая" – Горный Щит",
  • 91м "Метро Ботаническая – Верхнемакарово",
  • 95 "Институт связи – оз. Чусовское",
  • 96 "Площадь 1 пятилетки – Центр культуры",
  • 96б "Площадь 1 пятилетки – п. Садовый – ст. Березит",
  • 97 "Метро "Ботаническая" – п. Рудный – Опытный завод",
  • 99 УЗТМ – "Окружное кладбище".

По данным мэрии Екатеринбурга, Гортранс и сейчас обслуживает 30 автобусных маршрутов, а также ряд трамвайных и троллейбусных.

Фото: с сайта мэрии Екатеринбурга

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