Водителей Екатеринбурга просят не мешать уборке снега. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге любителям припарковаться в неположенном месте напомнили об ответственности. В связи с проводимыми работами по уборке снега в городе данный вопрос встаёт особенно остро.

В Госавтоинспекции предупредили, что припаркованные в зоне действия знака "Остановка запрещена" транспортные средства будут помещены на спецстоянки. Самих нарушителей привлекут к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

"Автомобилистам следует ответственно отнестись к данному вопросу, так как непосредственное участие каждого, в том числе в части освобождения городских улиц для проезда снегоуборочной техники, влияет на своевременную и качественную очистку от снега", – отмечают в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Отмечается, что в ближайшие дни автоинспекторы будут помогать водителям снегоуборочной техники при проезде оживлённых перекрестков и улиц.

По данным пресс-службы мэрии уральской столицы, сегодня в уборке улиц города от снега задействованы 366 рабочих и 187 единиц спецтехники.

Ранее Госавтоинспекция Свердловской области выразила недовольство качеством уборки снега. С начала года в регионе зарегистрировали 75 ДТП, произошедших на скользких, заваленных рыхлым снегом дорогах. Подробнее об этом читайте здесь.

Читайте также:

В Екатеринбурге изношено 70% снегоуборочной техники.