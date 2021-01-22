В пятницу вечером Екатеринбург сковали 10-балльные пробки

В последние дни 10-балльные пробки в уральской столице образуются едва ли не каждый вечер. Фото: Галина Соловьёва.

Под вечер в Екатеринбурге образовались 10-балльные пробки. Стоит практически весь центр.

Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на Ленина (от Карла Либкнехта до Московской и от Мамина-Сибиряка до Восточной), а также на Малышева, Куйбышева, 8 Марта, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Белинского, Радищева, Московской, Первомайской, Декабристов.

Также движение остановилось на Блюхера, Комсомольской, Фурманова, Халтурина, Челюскинцев, Якова Свердлова, Артинской, Учителей, Шефской. Стоит Кольцовский тракт в сторону города. Заторы возникли на отдельных участках ЕКАДа.

По данным сервиса Яндекс.Карты, сразу два ДТП зафиксированы на развязке у концерна "Калина". Также аварии произошли на Гагарина у ТЦ "Аида", на Радищева у Ивановского кладбища, на Токарей после развязки с Репина, на Малышева - Воеводина, Бардина - Ясная и во многих других местах.

Фото: Яндекс.Карты

Отметим, в последние дни 10-балльные пробки в уральской столице образуются едва ли не каждый вечер. Причина тому - практически ежедневные снегопады и низкое качество уборки снега.