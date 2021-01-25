Из Екатеринбурга возобновляются авиарейсы в Белгород

Из Екатеринбурга возобновляются рейсы в Белгород. Фото: Алексей Кунилов.

С 8 февраля возобновятся авиарейсы из столицы Урала в Белгород. Они были прекращены четыре года назад.

По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, обслуживать перелёты будет авиакомпания Red Wings. Для этого планируется использовать самолёт Sukhoi Superjet 100 вместимостью до сотни пассажиров.

Воздушное судно будет летать в Белгород два раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 17:45 по понедельникам и на 10:55 по четвергам. Время в пути составит три часа.

Напомним, полёты из Кольцово в Белгород до января 2017 года осуществляла авиакомпания "РусЛайн".

Ранее екатеринбургский аэропорт составил топ-5 самых популярных направлений полётов у уральцев в 2020 году. В список вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.

За весь прошлый год самолёты совершали вылеты из Кольцово 21 747 раз. Аэропорт обслужил 3 млн 550 тыс. пассажиров, что на 44% меньше, чем годом ранее.

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