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Общество / Авто и транспорт
25 января 2021, 14:46

Из-за коммунальной аварии на ЖБИ на линию вышли дополнительные автобусы

трамвай

Из-за коммунальной аварии на ЖБИ на линию вышли дополнительные автобусы. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на линию вышли пять дополнительных автобусов, курсирующих по маршруту №61. Причиной стала утренняя коммунальная авария на ЖБИ.

Инцидент произошёл около 7 утра. В пролёте остановок "Каменные палатки" и "Новгородцевой" из-за прорыва водовода произошло подтопление трамвайных путей. Движение трамваев было перекрыто.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент движение трамваев на станции "40 лет ВЛКСМ" открыто. При этом действует ограничением скорости – не более 5 километров в час.

Областная газета Свердловской области

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