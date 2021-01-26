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Общество / Авто и транспорт
26 января 2021, 08:11

Тагильские перевозчики рассказали, почему не соблюдают расписание

Люди ждут на остановке

Ранее недовольные тагильчане обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с представителями частных автотранспортных предприятий после жалоб тагильчан. Перевозчики рассказали, почему не соблюдается расписание движения автобусов.

Они обозначили ряд проблем, среди которых: болезнь имеющихся в штате водителей, низкий тариф на перевозки, мешающий поднять зарплату шофёров и сделать профессию более престижной, острый дефицит кадров.

"Есть такие факторы, на которые мы повлиять не можем. Например, пандемия, из-за которой в самое сложное время пассажиропоток падал в пять раз. А если смотреть на сегодняшний день, то в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он составляет всего 60%", - рассказал председатель АПО "Союз-НТ" Илья Соловьев. 

В ответ глава города заявил, что готов рассмотреть любые предложения от водителей для поиска путей по нормализации ситуации. При этом управление городского хозяйства усилит контроль за перевозками.

"Несмотря на объективные и во многом системные проблемы, задача – осуществлять качественную перевозку тагильчан – должна решаться. Мы будем жёстче следить за исполнением муниципального контракта, реагировать на проблемные ситуации вместе с сотрудниками ГИБДД и надзорных органов. Особое внимание будет уделяться соблюдению временного интервала между ТС на маршрутах, будет досконально проверяться количество автобусов на линии", - сообщил мэр Владислав Пинаев.

Ранее недовольные тагильчане обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Глава региона пообещал, что проблемами также займётся областной минтранс.

Областная газета Свердловской области

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